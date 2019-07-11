Чечня откроется в Париже

СЕГОДНЯ 09:42 2019-07-11T09:42:55+03:00

До этого другой туристический центр появился в Санкт-Петербурге

Изменить размер текста: A A

Представители Чечни открыли туристический информцентр Visit Chechnya в Париже. На церемонию приехал министр по туризму республики Муслим Байтазиев.

Со слов представителя ведомства, это первый из четырех центров, которые откроются в Европе по соглашению, подписанному на Петербургском международном экономическом форуме. Другие центры откроют в Стамбуле, Берлине и Берне. Кроме этого, вскоре запустят сайт о республике на нескольких языках. Первый же центр появился в Санкт-Петербурге в мае 2018 года.

Байтазиев уверяет, что это обдуманная мера. По его данным, в Чечню стали чаще прилетать французы. Это связано с тем, что республика может предложить туристам комфортное пребывание и дикие горные виды.

ИСТОЧНИК KP.RU