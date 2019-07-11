2019-07-11T09:57:29+03:00
Происшествия

10 человек пострадали в двух ДТП на одной дороге Ставрополья

Четверо из них — дети
Полина ШАПОШНИКОВА
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11 июля около 6 утра в Красногвардейском районе водитель «ВАЗа-21140» потерял контроль над машиной, которая съехала с дороги и перевернулась.

В больнице оказалась семья из Элисты, среди них дети 5 и 11 лет. Предположительно, пострадавшие ехали на море, скорее всего 35-летний водитель просто заснул за рулем.

На той же дороге - «Преградное – Тахта – Ипатово» - через полтора часа случилась еще одна авария. Водитель «Хендэ Акцент» выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с «Хендэ Солярис». 6 человек попали в больницу: 50-летний супруги из «Соляриса», водитель и три пассажира «Акцента», среди которых два ребенка 13 и 3 лет.

Водитель «Акцента» за последние пару лет около 30 раз был пойман на лихачестве. По фактам аварий идет проверка, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому края

ИСТОЧНИК KP.RU

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