Взрыв на чеченской заправке дошел до суда

СЕГОДНЯ 10:04 2019-07-11T10:04:29+03:00

В трагедии пострадало пять человек

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Начальника заправки в Шелковском районе Чечни, где из-за пожара пострадало пять, обвинили в несоблюдении правил безопасности. Следователи полагают, что по факту нарушения можно завести уголовное дело по первой части 217 статьи.

По материалам Следственного комитета по Чечне, с 2016 года обвиняемый управлял заправкой. В его полномочия входили вопросы промышленной и пожарной безопасности. Экспертиза показала, что взрыв произошел из-за нарушения правил безопасности при продаже газа.

- Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении Следственного комитета.

Напомним, взрыв цистерны с топливом случился в июне 2018 года. Тогда пострадало пять человек, одного из них увезли на скорой. Пламенем охватило 800 квадратных метров, на которых находилась сама заправка и автостанция.

ИСТОЧНИК KP.RU