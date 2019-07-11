В Георгиевске иностранку поместили в центр временного содержания

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-11T10:08:14+03:00

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На Ставрополье полицейские и сотрудники УФСБ задержали гражданку иностранного государства с липовыми документами. Проверка паспорта вызвала подозрение в его подлинности. Женщину доставили в отдел полиции и узнали по базам данных, что она в розыске за нарушение миграционного законодательства.

Возбуждено уголовное дело, а женщина находится в центре временного содержания иностранцев в Георгиевске.

ИСТОЧНИК KP.RU