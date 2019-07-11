Габулов покидает пост министра спорта Северной Осетии

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-11T13:13:17+03:00

Владимир Габулов подал в отставку с поста министра спорта Северной Осетии — Алании Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Экс-вратарь сборной России будет возрождать родной для себя клуб «Алания»

Изменить размер текста: A A

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов подал в отставку с поста министра спорта республики Северная Осетия — Алания. Такое решение министра, не проработавшего на высоком посту и года, связывают с переходом в возрождаемый футбольный клуб «Алания».

— Габулов написал заявление об отставке по собственному желанию. Не исключено, что он будет работать в системе возрождаемого в республике футбольного клуба «Алания», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник правительстве региона.

В пресс-службе главы региона, впрочем, сообщили, что заявление Габулова ещё не подписано.

— Вячеслав Битаров ещё не подписал приказ об освобождении министра от должности.

Несколько дней назад о возрождении легендарного клуба, завоевавшего чемпионский титул в 1995 году, заявил сам Габулов. Ему удалось создать совершенно новый проект и привлечь спонсора — этнического осетина, бизнесмена Данила Гуриева. Главная мотивация — патриотическая. Габулов и Гуриев считают, что во Владикавказе должен быть большой футбольный клуб.

К слову, третьим к проекту присоединился легендарный осетинский футболист Спартак Гогниев. Он будет тренировать команду. Ну а состав наберут из футболистов команды «Спартак-Владикавказ».

Свой путь ФК «Алания» начнёт в третьей по силе футбольной лиге страны — ПФЛ. Однако амбиции создателей клуба куда выше — в ближайшие годы «Аланию» планируют вывести в премьер-лигу.

КСТАТИ

В Северной Осетии снова появился футбольный клуб «Алания»

Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов объявил о решении создать на базе клуба «Спартак-Владикавказ» команду «Алания». Министр подчеркнул, что учредителем клуба стал бизнесмен из Красноярска Данил Гуриев. Он намерен вывести клуб в элиту российского футбола (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU