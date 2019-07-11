2019-07-11T11:36:29+03:00
Происшествия

Компенсация за смерть: зарезавшая сожителя женщина на Ставрополье заплатит родственникам

Роковая ссора произошла из-за ревности
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по СКФото: пресс-служба СУ СКР по СК
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Жительницу Изобильного осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, которое повлекло смерть потерпевшего.

42-летняя Елена Кочубей ночью 22 ноября 2018 года поссорилась с любимым после распития горячительных напитков. Причиной конфликта стала ревность мужчины. Кочубей в ходе перепалки два раза ударила ножом 54-летнего мужчину. От ран он скончался в больнице.

Суд назначил Кочубей 5 лет колонии общего режима и 400 тысяч рублей компенсации за моральный вред родственнице погибшего, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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