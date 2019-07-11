Компенсация за смерть: зарезавшая сожителя женщина на Ставрополье заплатит родственникам
Роковая ссора произошла из-за ревности
Фото: пресс-служба СУ СКР по СК
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Жительницу Изобильного осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, которое повлекло смерть потерпевшего.
42-летняя Елена Кочубей ночью 22 ноября 2018 года поссорилась с любимым после распития горячительных напитков. Причиной конфликта стала ревность мужчины. Кочубей в ходе перепалки два раза ударила ножом 54-летнего мужчину. От ран он скончался в больнице.
Суд назначил Кочубей 5 лет колонии общего режима и 400 тысяч рублей компенсации за моральный вред родственнице погибшего, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU