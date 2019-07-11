2019-07-11T12:25:18+03:00
Происшествия

Иностранец на Ставрополье пытался купить полицейского за 30 тысяч рублей

22-летний парень пытался избежать наказания за нарушение миграционного законодательства
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Курском районе молодой человек пытался дать взятку полицейскому. 22-летний парень 10 апреля 2019 года предлагал 30 тысяч рублей начальнику отдела по вопросам миграции в Курском районе, чтобы избежать наказания за нарушение миграционной законодательства и правил прерывания на территории РФ.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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