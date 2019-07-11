Премьер Евкурова уйдет с поста после одного из первых разговора с новым главой Ингушетии
Багаудин Оздоев, первый заместитель председателя правительства Ингушетии, уйдет в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.
- Заявление об увольнении он написал после совещания у руководителя региона, посвященного ходу строительства и своевременному вводу в эксплуатацию объектов инфраструктуры, - сообщает агентство.
Пока что документ не подписан, уточняет источник. На совещании временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов потребовал от подчиненных своевременной сдачи объектов. До конца 2019 года надо закончить 41 строительный проект. О темпах возведения и реконструкции ничего не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU