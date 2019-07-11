2019-07-11T14:44:33+03:00
Общество

В Дагестане поймали удачливого рыбака, который выловил тонну осетрины

Ущерб оценивают в 52 миллиона
Антон ШАПОВАЛОВ
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Полицейские из Дагестана нашли в кузове автомобиля больше тонны осетра. Общая стоимость выловленной рыбы превышает 52 миллиона рублей, передает пресс-служба центрального отделения ФСБ.

- В районе села Таловка Тарумовского района при осмотре "Газели" в тайниках, оборудованных в кузове, обнаружено более одной тонны рыбы осетровых видов. По предварительной оценке, нанесенный ущерб водным биологическим ресурсам России составил около 52,3 миллионов рублей, - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в операции поимки контрабандиста участвовали сотрудники ФСБ по Дагестану вместе с региональными управлениями ведомства и МВД. Против нарушителя вскоре заведут уголовное дело по статье о незаконной добыче и обороте ценных водных биологических ресурсов, причисленных к краснокнижным рыбам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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