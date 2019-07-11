Дума Ставрополья решила не ремонтировать малоквартирные дома
Деньги на починку протекающей крыши жители таких домов будут собирать по-соседски
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Дума Ставропольского края дала добро законопроекту, согласно которому из региональной программы капремонта будут исключены малоквартирые дома. Здания, в которых меньше 5 квартир, не будут ремонтировать в рамках этой программы.
В минЖКХ края поддерживают решение, объясняя это тем, что жители малоквартирных домов решают проблемы по-соседски: скидываются на замену общего имущества без конкурных проволочек.
Из программы капремонта будет исключено 670 домов, а взносы жителей вернут им полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU