2019-07-11T15:43:17+03:00
Происшествия

В Черкесске столб разрубил пополам ехавшее на большой скорости авто

Водитель «Приоры» погиб на месте
Богдан РЕШЕТНИКОВ
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ДТП произошло сегодня около 5 часов утра по улице Октябрьская Черкесска, сообщает пресс-служба МВД по КЧР. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил наезд на бордюр. После соприкосновения с препятствием машина на полной скорости врезалась в один из опорных столбов линии электропередач.

Водитель «Приоры» погиб на месте происшествия, пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован в лечебное учреждение. Сотрудники ОВД устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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