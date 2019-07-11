В Черкесске столб разрубил пополам ехавшее на большой скорости авто
Водитель «Приоры» погиб на месте
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ДТП произошло сегодня около 5 часов утра по улице Октябрьская Черкесска, сообщает пресс-служба МВД по КЧР. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил наезд на бордюр. После соприкосновения с препятствием машина на полной скорости врезалась в один из опорных столбов линии электропередач.
Водитель «Приоры» погиб на месте происшествия, пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован в лечебное учреждение. Сотрудники ОВД устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU