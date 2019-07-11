Юго-Западный банк увеличил кредитный портфель в сегменте малого бизнеса

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-11T15:59:45+03:00

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Кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сегмента «Микробизнес» и «Малый бизнес» Юго-Западного банка ПАО Сбербанк в первом полугодии впервые превысил отметку в 50 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост кредитного портфеля составил 16%. Основную долю корпоративных кредитов в портфеле банка по-прежнему составляют залоговые кредиты - 53%.

Однако, благодаря активному развитию смарт технологий кредитования, основанных на обработке больших данных, а также либерализации требований банка в отношении благонадежных клиентов, доля беззалоговых кредитов постоянно растет. В первом полугодии Юго-Западный банк направил 15 млрд рублей на поддержку малого бизнеса, в том числе более 700 млн рублей на инвестиционные кредиты.

Показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5 процентов. При этом в региональном разрезе поддержка составила: в Ростовской области – 4,2 млрд рублей, в Краснодарском крае – 5,8 млрд рублей, в Ставропольском крае - 3 млрд рублей, в республиках Северного Кавказа — 2 млрд рублей. Наибольший прирост отмечается в Ставропольском крае, где объем выданных кредитов вырос на 14%.

- Малый бизнес на Юге России традиционно отличается высокой активностью. Каждый второй новый регистрируемый индивидуальный предприниматель выбирает Сбербанк в качестве основного партнера, - говорит Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. - С начала года на Юге России и Северном Кавказе Сбербанк выбрали более 31 тыс. новых предпринимателей. Это происходит благодаря упрощению взаимодействия между банком и его клиентами, развитию цифровых сервисов, а также формированию экосистемы, в которой Сбербанк становится источником знаний для развития компетенций бизнеса.

Активными клиентами ММБ на Юге России и Северном Кавказе являются более чем 221 тыс. клиентов малого бизнеса, из них более 53 тыс. находятся в Ростовской области, 82 тыс. – в Краснодарском крае, 43 тыс. - в Ставропольском крае, 43 тыс. - в республиках Северного Кавказа.

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ИСТОЧНИК KP.RU