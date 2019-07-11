2019-07-11T15:59:45+03:00
Общество

Юго-Западный банк увеличил кредитный портфель в сегменте малого бизнеса

Наибольший прирост отмечен на Ставрополье
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сегмента «Микробизнес» и «Малый бизнес» Юго-Западного банка ПАО Сбербанк в первом полугодии впервые превысил отметку в 50 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост кредитного портфеля составил 16%. Основную долю корпоративных кредитов в портфеле банка по-прежнему составляют залоговые кредиты - 53%.

Однако, благодаря активному развитию смарт технологий кредитования, основанных на обработке больших данных, а также либерализации требований банка в отношении благонадежных клиентов, доля беззалоговых кредитов постоянно растет. В первом полугодии Юго-Западный банк направил 15 млрд рублей на поддержку малого бизнеса, в том числе более 700 млн рублей на инвестиционные кредиты.

Показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5 процентов. При этом в региональном разрезе поддержка составила: в Ростовской области – 4,2 млрд рублей, в Краснодарском крае – 5,8 млрд рублей, в Ставропольском крае - 3 млрд рублей, в республиках Северного Кавказа — 2 млрд рублей. Наибольший прирост отмечается в Ставропольском крае, где объем выданных кредитов вырос на 14%.

- Малый бизнес на Юге России традиционно отличается высокой активностью. Каждый второй новый регистрируемый индивидуальный предприниматель выбирает Сбербанк в качестве основного партнера, - говорит Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. - С начала года на Юге России и Северном Кавказе Сбербанк выбрали более 31 тыс. новых предпринимателей. Это происходит благодаря упрощению взаимодействия между банком и его клиентами, развитию цифровых сервисов, а также формированию экосистемы, в которой Сбербанк становится источником знаний для развития компетенций бизнеса.

Активными клиентами ММБ на Юге России и Северном Кавказе являются более чем 221 тыс. клиентов малого бизнеса, из них более 53 тыс. находятся в Ростовской области, 82 тыс. – в Краснодарском крае, 43 тыс. - в Ставропольском крае, 43 тыс. - в республиках Северного Кавказа.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Парламентарии Карачево-Черкесии обратились в Госдуму
Женщине из КЧР ответили на жалобу, которую она озвучила на прямой линии с Путиным
Ставропольцы чаще остальных россиян владеют 3 автомобилями
"Как тебе такое, Илон Маск?": в Чечне из ржавого ЗИЛа сделали Мерседес
Сумасшедшая старушка Пятигорска превратила двор в свалку
Внеклассное чтение: школьник из Минвод потратит лето на труды Карла Маркса
В Самаре нашли ещё одного причастного к нападению в Нальчике, в котором погибло 50 человек
Коммунисты Карачаево-Черкесии осудили выступление депутата Ющенко в Госдуме РФ
Врачи успели спасти двух детей в Карачаево-Черкесии
В Черкесске столб разрубил пополам ехавшее на большой скорости авто
Дума Ставрополья решила не ремонтировать малоквартирные дома
В Дагестане поймали удачливого рыбака, который выловил тонну осетры
В старейшем цирке Кисловодска открывается музей Трахтенберга
Вид остановки «23 школа» в Ставрополе полностью изменен
На Ставрополье пилот разбился на «кукурузнике» и исчез вместе с самолётом
Премьер Евкурова уйдет с поста после одного из первых разговора с новым главой Ингушетии
На детей войны Ставрополье затратило 770 млн рублей
Тело неизвестной достали ставропольские спасатели из реки Егорлык
Борьба за красоту Ставрополя: 180 зданий очистят от рекламного мусора
Иностранец на Ставрополье пытался купить полицейского за 30 тысяч рублей
Камеры сняли, как мэр Магаса устроил в свои советники дикого орла
Макгрегор попал в список Forbes из-за боя с Хабибом
МЧС: 11 июля на Ставрополье придут сильные ливни
Образование в интернете: в Ингушетии заблокировали 30 сайтов, где продавали аттестаты и дипломы