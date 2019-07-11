Врачи успели спасти двух детей в Карачаево-Черкесии

СЕГОДНЯ 16:19 2019-07-11T16:19:41+03:00

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10 июля дежурные МВД по Карачаево-Черкесии принял два вызова из разных уголков республики. В ауле Икон-Халк ребенок получил тяжелую травму. Полицейские установили, что несовершеннолетний ребенок, которому в этом году будет 12 лет, спрыгнул с дверного проема второго этажа новостройки.

- В результате происшествия девочка с переломами госпитализирована в лечебное учреждение. Проводится проверка, - говорится в пресс-службе МВД по республике.

В этот же день поступил звонок из станицы Зеленчукской. Четырехлетняя девочка упала в костер и получила ожоги первой и второй степеней. Её отвезли в хирургическое отделение местной больницы.

- Родители мальчика привлечены к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

ИСТОЧНИК KP.RU