2019-07-11T18:07:36+03:00
Общество

Коммунисты Карачаево-Черкесии осудили выступление депутата Ющенко в Госдуме РФ

И признали раскол в партии КПРФ КЧР
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9 июля на пленарном заседании Государственной Думы РФ от имени фракции КПРФ выступил депутат Александр Ющенко. Он призвал коллег-парламентариев «осудить творящийся в Карачаево-Черкесии произвол».

Поводом для столь громких и оскорбительных высказываний в адрес республики, всех ветвей власти, в том числе и судебной, послужило снятие с выборов в Народный Совет КЧР кандидатов от КПРФ.

Выступление Ющенко возмутило коммунистов Карачаево-Черкесии. Старейшие представители КПРФ в парламенте республики выступили на 57-й пленарной сессии НС КЧР с резким осуждением выступления и заявили, что снятие с выборов в республиканский парламент кандидатов от КПРФ - это исключительно результат внутрипартийных разборок, непонятного союза с вечным антагонистом КПРФ - партией «Коммунисты России». Как следствие, к формированию предвыборных списков подошли поверхностно, мнение рядовых партийцев было вообще проигнорировано.

По мнению депутатов-коммунистов, все высказывания Ющенко голословны и не имеют под собой никаких оснований.

Коммунисты Карачаево-Черкесии осудили выступление депутата Ющенко в Госдуме РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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