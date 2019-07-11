Ставропольцы чаще остальных россиян владеют 3 автомобилями
14% ставропольских семей имеют по три автомобиля
14% ставропольских семей владеют 3 автомобилямиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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У семей в Ставропольском крае чаще других российских семей есть три и больше автомобилей. Согласно данным опроса сервиса «Ситимобил» среди ставропольцев таких богачей — 14%.
В других городах СКФО (Махачкале, Грозном, Нальчике и Владикавказе) примерно такие же цифры.
Кстати, автомобилисты СКФО еще и самые злостные нарушители ПДД, пишет «Newstracker».
ИСТОЧНИК KP.RU