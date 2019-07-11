Ставропольцы чаще остальных россиян владеют 3 автомобилями

СЕГОДНЯ 17:40 2019-07-11T17:42:18+03:00

14% ставропольских семей имеют по три автомобиля

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У семей в Ставропольском крае чаще других российских семей есть три и больше автомобилей. Согласно данным опроса сервиса «Ситимобил» среди ставропольцев таких богачей — 14%.

В других городах СКФО (Махачкале, Грозном, Нальчике и Владикавказе) примерно такие же цифры.

Кстати, автомобилисты СКФО еще и самые злостные нарушители ПДД, пишет «Newstracker».

ИСТОЧНИК KP.RU