Женщине из КЧР ответили на жалобу, которую она озвучила на прямой линии с Путиным

СЕГОДНЯ 18:25 2019-07-11T18:25:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Карачаево-Черкесии, которая обратилась к Владимиру Путину во время прямой линии с жалобой, что ей не выдают льготное лекарство, отказалась от него с 1 января.

Как разобралось в ситуации министерство здравоохранения республики, с этого года женщина не обращалась в Усть-Джегутинскую центральную районную больницу с вопросом о лекарстве. В ведомстве отмечают, что инвалид действительно относится к льготникам и сможет возобновить бесплатное получение препаратов только с 1 ноября.

До отказа женщина получила 121 препарат, общая стоимость которых переваливает за 26 тысяч рублей. Также инвалид стоит на учете у эндокринолога и терапевта.

ИСТОЧНИК KP.RU