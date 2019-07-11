2019-07-11T18:28:02+03:00
Общество

Парламентарии Карачево-Черкесии обратились в Госдуму

Депутатов республики возмутило выступление пресс-секретаря фракции КПРФ Александра Ющенко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Одним из вопросов повестки дня 57-й сессии Народного Совета КЧР стало выступление на заседании Госдумы РФ депутата Александра Ющенко. Речь его в нижней палате Парламента была посвящена ситуации вокруг выборов в НС Карачаево-Черкесии, к участию в которых не допустили кандидатов от КПРФ. По мнению Ющенко, произошло это из-за произвола республиканской власти, причем всех ее ветвей, в том числе и судебной.

Выступление возмутило парламентариев КЧР. Они составили обращение к депутатам Госдумы РФ, в котором изложили свое видение ситуации, и выразили надежду, что оно будет рассмотрено на очередном заседании нижней палаты парламента страны.

- Александр Андреевич своим выступлением пытается взять на себя функции суда и уже сам назначает виновных в снятии списка кпрф с выборов, необоснованно обвинив органы государственной власти, Избирательную комиссию - говорится в обращении. - Кроме того, депутат Ющенко в связи с рассмотрением дела о снятии с выборов списка кандидатов регионального отделения КПРФ, связывает судью Верховного Суда Карачаево-Черкесской Республики, рассмотревшую дело, с какими-то преступными сообществами. Данный факт считаем в принципе недопустимым, так как судья обладает судейской неприкосновенностью, а при назначении проходит все возможные проверки и назначается на свою должность Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина. Полагаем, что член высшего законодательного органа страны, каковым является на сегодняшний день депутат А. А. Ющенко, должен знать, что, для того чтобы позволять себе подобные обвинения в отношении как действующего судьи, так и любого гражданина нашей страны, должно быть вступившее в силу обвинительное решение суда, которого нет.

В обращении также говорится, что «данное выступление депутата А. А. Ющенко практически слово в слово повторяет информацию, распространяемую вот уже вторую неделю телеграмм-каналами, контролируемыми «горе-политиками», действовавшими в Карачаево-Черкесии под вывеской регионального отделения партии «Коммунисты России», партии, не раз объявляемой руководством КПРФ своим злейшим врагом. Теперь же эти люди чудодейственным образом попали в списки кандидатов в депутаты Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики от регионального отделения КПРФ, что повергло в шок всю общественность республики».

Парламентарии КЧР просят отнестись с пониманием к их обращению и «дать возможность депутатам Государственной Думы от Карачаево-Черкесии Расулу Боташеву и Михаилу Старшинову довести его до сведения депутатов Государственной Думы РФ на очередном пленарном заседании».

Депутаты попросили комитет Госдумы РФ по этике дать оценку данному выступлению. Они также намерены обратиться в прокуратуру и Следственный комитет, чтобы там озвученные Ющенко заявления рассмотрели на предмет их законности и клеветы, в том числе в адрес судебной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Женщине из КЧР ответили на жалобу, которую она озвучила на прямой линии с Путиным
Ставропольцы чаще остальных россиян владеют 3 автомобилями
"Как тебе такое, Илон Маск?": в Чечне из ржавого ЗИЛа сделали Мерседес
Сумасшедшая старушка Пятигорска превратила двор в свалку
Внеклассное чтение: школьник из Минвод потратит лето на труды Карла Маркса
В Самаре нашли ещё одного причастного к нападению в Нальчике, в котором погибло 50 человек
Коммунисты Карачаево-Черкесии осудили выступление депутата Ющенко в Госдуме РФ
Врачи успели спасти двух детей в Карачаево-Черкесии
Юго-Западный банк увеличил кредитный портфель в сегменте малого бизнеса
В Черкесске столб разрубил пополам ехавшее на большой скорости авто
Дума Ставрополья решила не ремонтировать малоквартирные дома
В Дагестане поймали удачливого рыбака, который выловил тонну осетры
В старейшем цирке Кисловодска открывается музей Трахтенберга
Вид остановки «23 школа» в Ставрополе полностью изменен
На Ставрополье пилот разбился на «кукурузнике» и исчез вместе с самолётом
Премьер Евкурова уйдет с поста после одного из первых разговора с новым главой Ингушетии
На детей войны Ставрополье затратило 770 млн рублей
Тело неизвестной достали ставропольские спасатели из реки Егорлык
Борьба за красоту Ставрополя: 180 зданий очистят от рекламного мусора
Иностранец на Ставрополье пытался купить полицейского за 30 тысяч рублей
Камеры сняли, как мэр Магаса устроил в свои советники дикого орла
Макгрегор попал в список Forbes из-за боя с Хабибом
МЧС: 11 июля на Ставрополье придут сильные ливни
Образование в интернете: в Ингушетии заблокировали 30 сайтов, где продавали аттестаты и дипломы