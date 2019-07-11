Парламентарии Карачево-Черкесии обратились в Госдуму

СЕГОДНЯ 18:28 2019-07-11T18:28:02+03:00

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Одним из вопросов повестки дня 57-й сессии Народного Совета КЧР стало выступление на заседании Госдумы РФ депутата Александра Ющенко. Речь его в нижней палате Парламента была посвящена ситуации вокруг выборов в НС Карачаево-Черкесии, к участию в которых не допустили кандидатов от КПРФ. По мнению Ющенко, произошло это из-за произвола республиканской власти, причем всех ее ветвей, в том числе и судебной.

Выступление возмутило парламентариев КЧР. Они составили обращение к депутатам Госдумы РФ, в котором изложили свое видение ситуации, и выразили надежду, что оно будет рассмотрено на очередном заседании нижней палаты парламента страны.

- Александр Андреевич своим выступлением пытается взять на себя функции суда и уже сам назначает виновных в снятии списка кпрф с выборов, необоснованно обвинив органы государственной власти, Избирательную комиссию - говорится в обращении. - Кроме того, депутат Ющенко в связи с рассмотрением дела о снятии с выборов списка кандидатов регионального отделения КПРФ, связывает судью Верховного Суда Карачаево-Черкесской Республики, рассмотревшую дело, с какими-то преступными сообществами. Данный факт считаем в принципе недопустимым, так как судья обладает судейской неприкосновенностью, а при назначении проходит все возможные проверки и назначается на свою должность Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина. Полагаем, что член высшего законодательного органа страны, каковым является на сегодняшний день депутат А. А. Ющенко, должен знать, что, для того чтобы позволять себе подобные обвинения в отношении как действующего судьи, так и любого гражданина нашей страны, должно быть вступившее в силу обвинительное решение суда, которого нет.

В обращении также говорится, что «данное выступление депутата А. А. Ющенко практически слово в слово повторяет информацию, распространяемую вот уже вторую неделю телеграмм-каналами, контролируемыми «горе-политиками», действовавшими в Карачаево-Черкесии под вывеской регионального отделения партии «Коммунисты России», партии, не раз объявляемой руководством КПРФ своим злейшим врагом. Теперь же эти люди чудодейственным образом попали в списки кандидатов в депутаты Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики от регионального отделения КПРФ, что повергло в шок всю общественность республики».

Парламентарии КЧР просят отнестись с пониманием к их обращению и «дать возможность депутатам Государственной Думы от Карачаево-Черкесии Расулу Боташеву и Михаилу Старшинову довести его до сведения депутатов Государственной Думы РФ на очередном пленарном заседании».

Депутаты попросили комитет Госдумы РФ по этике дать оценку данному выступлению. Они также намерены обратиться в прокуратуру и Следственный комитет, чтобы там озвученные Ющенко заявления рассмотрели на предмет их законности и клеветы, в том числе в адрес судебной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU