В Дагестане в ДТП погиб один человек

СЕГОДНЯ 18:54 2019-07-11T20:31:46+03:00

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В четверг в пять утра на 220 километре трассы «Астрахань-Махачкала» 19-летний парень, управлявший ГАЗ-2818, столкнулся с КаМазом. Авария произошла по вине молодого человека, который не держал дистанцию с впереди идущим транспортом.

56-летний водитель грузовика остался в живых, а вот 43-летний пассажир из ГАЗ-2818 получил тяжелые повреждения. Он скончался в больнице недалеко от места ДТП.

19-летний водитель из Дагестана въехал в КаМаз.

ИСТОЧНИК KP.RU