Появилось видео, как старик с ружьем устроил стрельбу на улице в Чечне
старик с ружьем охраняет свою улицу в ДагестанеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В сети появилось забавное видео, на котором пожилой мужчина наводит порядки на своей улице. Для убедительности он взял с собой ружье. И даже выстрелил из него.
У пользователей сети боевой старик вызвал бурную реакцию. Одни смеются и хвалят героя ролика за подвижность. Другие не понимают, почему люди за кадром хохочут: для них подобное самоуправство на обычных улицах выглядит странно. И как минимум тянет на статью уголовного кодекса под названием "хулиганство".
В Чечне пожилой мужчина следит за порядком с ружьем наперевес.
ИСТОЧНИК KP.RU