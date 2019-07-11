Появилось видео, как старик с ружьем устроил стрельбу на улице в Чечне

СЕГОДНЯ 19:30 2019-07-11T20:43:51+03:00

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В сети появилось забавное видео, на котором пожилой мужчина наводит порядки на своей улице. Для убедительности он взял с собой ружье. И даже выстрелил из него.

У пользователей сети боевой старик вызвал бурную реакцию. Одни смеются и хвалят героя ролика за подвижность. Другие не понимают, почему люди за кадром хохочут: для них подобное самоуправство на обычных улицах выглядит странно. И как минимум тянет на статью уголовного кодекса под названием "хулиганство".

В Чечне пожилой мужчина следит за порядком с ружьем наперевес.

ИСТОЧНИК KP.RU