2019-07-12T09:35:54+03:00
Общество

34 машины куплены для ставропольской полиции

Ключи выдавали в торжественной обстановке
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: пресс-служба МВД РФ по СКФото: пресс-служба МВД РФ по СК
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34 новых служебных автомобиля получили ставропольские полицейские. Церемонию вручения провели в краевом Главке. Ключи от новеньких машин получили сотрудники патрульно-постовой службы, изоляторов временного содержания и дежурных частей органов внутренних дел края. Новый транспорт позволит увеличить мобильность дежурных экипажей.

После церемонии на новых авто правоохранители поехали следить за законом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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