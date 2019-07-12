34 машины куплены для ставропольской полиции

СЕГОДНЯ 09:35 2019-07-12T09:35:54+03:00

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34 новых служебных автомобиля получили ставропольские полицейские. Церемонию вручения провели в краевом Главке. Ключи от новеньких машин получили сотрудники патрульно-постовой службы, изоляторов временного содержания и дежурных частей органов внутренних дел края. Новый транспорт позволит увеличить мобильность дежурных экипажей.

После церемонии на новых авто правоохранители поехали следить за законом.

ИСТОЧНИК KP.RU