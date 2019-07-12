Разыскиваются родные сбитого в Эстонии летчика со ставропольскими корнями
В годы Великой Отечественной войны младший лейтенант сражался с фашистами на Як-9Т
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29 мая этого года при застройке района в Эстонии нашли фрагменты самолета Як-9Т и останки летчика. 7 июня на месте падения самолета нашли и комсомольский билет пилота. Найденный погибший Константин Михайлович Андреев 1923 года рождения. Был рожден в Кабардино-Балкарской АССР, призван в Грозном в 1941 году.
Отец его проживал в станица Невиномысской Орджонекидзевского края.
Родственники могут связаться с поисковым отрядом «Патриот» по номеру: 89286303983 Шкиренок Людмила Григорьевна.
ИСТОЧНИК KP.RU