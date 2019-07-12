Житель Лермонтова забил до смерти свою женщину за капризы

СЕГОДНЯ 10:11 2019-07-12T11:47:22+03:00

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В Лермонтове 59-летний мужчина подозревается в избиении своей сожительницы до смерти. Ночью 8 июля он повздорил со своей женщиной из-за того, что она отказывалась возвращаться домой после застолья у общих знакомых. Мужчина избил спутницу руками и ногами по лицу и телу. Женщина умерла на месте.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU