Житель Лермонтова забил до смерти свою женщину за капризы
Мера пресечения еще не избрана
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В Лермонтове 59-летний мужчина подозревается в избиении своей сожительницы до смерти. Ночью 8 июля он повздорил со своей женщиной из-за того, что она отказывалась возвращаться домой после застолья у общих знакомых. Мужчина избил спутницу руками и ногами по лицу и телу. Женщина умерла на месте.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU