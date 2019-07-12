2019-07-12T11:44:49+03:00
Общество

Куда из аэропорта Минеральных Вод летают чаще всего

Больше миллиона пассажиров принял аэропорт за полгода 2019 года
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Реактивный самолетРеактивный самолетФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

За первые полгода Международный аэропорт Минеральных Вод принял 1 млн 159 тысяч пассажиров. Это на 5 % больше результатов за 2018 год. Большая часть рейсов приходится на внутренние перемещения.

Полеты в Екатеринбург, Сочи и Ереван были возобновлены некоторыми авиакомпаниями в 2019 году.

Появились и новые направления: в Челябинск и Саранск (по стране) и в Ларнаку (Кипр).

В июне основной пассажиропоток пришелся на направления: Екатеринбург, Сочи и Симферополь, сообщает пресс-служба аэропорта.

А среди международных рейсов лидируют по количеству пассажиров рейсы в Баку, Стамбул, Тель-Авив, Салоники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое чеченцев устроили тайное казино в Сибири
НЛО убрали с трассы Невинномысска
В Дагестане врача признали виновным в смерти ребенка
Дмитрий Медведев и федеральные министры прибыли в Ставрополь
Битва в клетке: в парке Ставрополя пройдет турнир ММА
Дождливые выходные снова настанут на Ставрополье
Ставропольский край стал самым добрым регионом России
В Северной Осетии 3500 красноноухих черепашек не пустили в Грузию
Новая аллея в Ставрополе свяжет школу и музей «Россия – Моя история»
В «Газпроме» рассказали, кто на Кавказе больше всех ворует газ
Ловкость рук мошенницы в Ставрополе попала на видео
Житель Лермонтова забил до смерти свою женщину за капризы
Разыскиваются родные сбитого в Эстонии летчика со ставропольскими корнями
34 машины куплены для ставропольской полиции
Чеченский полицейский расстрелял бутылку для bottle cap challenge
Появилось видео, как старик с ружьем устроил стрельбу на улице в Чечне
В Дагестане в ДТП погиб один человек
Парламентарии Карачево-Черкесии обратились в Госдуму
Женщине из КЧР ответили на жалобу, которую она озвучила на "Прямой линии" с Путиным
Ставропольцы чаще остальных россиян владеют 3 автомобилями
"Как тебе такое, Илон Маск?": в Чечне из ржавого ЗИЛа сделали "Мерседес"
Сумасшедшая старушка Пятигорска превратила двор в свалку