Куда из аэропорта Минеральных Вод летают чаще всего

СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-12T11:44:49+03:00

Больше миллиона пассажиров принял аэропорт за полгода 2019 года

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За первые полгода Международный аэропорт Минеральных Вод принял 1 млн 159 тысяч пассажиров. Это на 5 % больше результатов за 2018 год. Большая часть рейсов приходится на внутренние перемещения.

Полеты в Екатеринбург, Сочи и Ереван были возобновлены некоторыми авиакомпаниями в 2019 году.

Появились и новые направления: в Челябинск и Саранск (по стране) и в Ларнаку (Кипр).

В июне основной пассажиропоток пришелся на направления: Екатеринбург, Сочи и Симферополь, сообщает пресс-служба аэропорта.

А среди международных рейсов лидируют по количеству пассажиров рейсы в Баку, Стамбул, Тель-Авив, Салоники.

ИСТОЧНИК KP.RU