2019-07-12T12:49:40+03:00
Общество

Новая аллея в Ставрополе свяжет школу и музей «Россия – Моя история»

Полина ШАПОШНИКОВА
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Вдоль лесополосы рядом с улицей Ерохина в Ставрополе к 1 сентября появится аллея.

Она соединит музейный комплекс «Россия – Моя история» и 50-ую школу, пройти к которой можно будет напрямую пол улице Ерохина. До этого дети шли обходным путем через улицу Тухачевского.

По традиции, на месте благоустройства появится плитка, будут установлены лавочки и фонари, сообщили в пресс-службе администрации города.

В Ставрополе 1 сентября откроется самая большая школа в крае

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ИСТОЧНИК KP.RU

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