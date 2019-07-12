Новая аллея в Ставрополе свяжет школу и музей «Россия – Моя история»

СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-12T12:49:40+03:00

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Вдоль лесополосы рядом с улицей Ерохина в Ставрополе к 1 сентября появится аллея.

Она соединит музейный комплекс «Россия – Моя история» и 50-ую школу, пройти к которой можно будет напрямую пол улице Ерохина. До этого дети шли обходным путем через улицу Тухачевского.

По традиции, на месте благоустройства появится плитка, будут установлены лавочки и фонари, сообщили в пресс-службе администрации города.

В Ставрополе 1 сентября откроется самая большая школа в крае 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU