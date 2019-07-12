В Северной Осетии 3500 красноноухих черепашек не пустили в Грузию

СЕГОДНЯ 11:25 2019-07-12T11:25:00+03:00

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3500 красноухих черепах обнаружили таможенники Северной Осетии в багажнике легкового автомобиля.

Стоимость пресмыкающихся потянула на сумму больше 200 тысяч рублей. Декларации на товар у водителя не было. Он пояснил, что везет черепах по просьбе знакомой в Грузию, о декларировании товара не знал. Возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе Северо-Осетинской таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU