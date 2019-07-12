В Северной Осетии 3500 красноноухих черепашек не пустили в Грузию
Таможня Северной Осетии не пропустила пресмыкающихся
Фото: пресс-служба таможни Северной Осетии
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3500 красноухих черепах обнаружили таможенники Северной Осетии в багажнике легкового автомобиля.
Стоимость пресмыкающихся потянула на сумму больше 200 тысяч рублей. Декларации на товар у водителя не было. Он пояснил, что везет черепах по просьбе знакомой в Грузию, о декларировании товара не знал. Возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе Северо-Осетинской таможни.
ИСТОЧНИК KP.RU