Ставропольский край стал самым добрым регионом России
Региональные волонтеры заработали на воплощение своих проектов почти 10 млн рублей
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Ставропольский край стал победителем всероссийского конкурса «Регион добрых дел», получив самую внушительную сумму на воплощение волонтерских проектов. Всего заявки на конкурс подавали 74 субъекта РФ. Федеральные субсидии поучили 37 регионов-победителей, но наш край стал лидером по общей сумме — 9 865 200 млн рублей. На втором месте по количеству субсидий Орловская область.
Средства пойдут на помощь инвалидам, медицинское волонтерство и помощь иностранным туристам.
Губернатор края поздравил ставропольцев: «Эти средства помогут состояться многим хорошим инициативам».
ИСТОЧНИК KP.RU