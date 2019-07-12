Ставропольский край стал самым добрым регионом России

СЕГОДНЯ 11:37 2019-07-12T11:38:26+03:00

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Ставропольский край стал победителем всероссийского конкурса «Регион добрых дел», получив самую внушительную сумму на воплощение волонтерских проектов. Всего заявки на конкурс подавали 74 субъекта РФ. Федеральные субсидии поучили 37 регионов-победителей, но наш край стал лидером по общей сумме — 9 865 200 млн рублей. На втором месте по количеству субсидий Орловская область.

Средства пойдут на помощь инвалидам, медицинское волонтерство и помощь иностранным туристам.

Губернатор края поздравил ставропольцев: «Эти средства помогут состояться многим хорошим инициативам».

ИСТОЧНИК KP.RU