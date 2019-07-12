Битва в клетке: в парке Ставрополя пройдет турнир ММА

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-12T12:21:58+03:00

Кабардинцы, дагестанцы и ставропольцы будут бить друг друга

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13 июля в парке «Победы» Ставрополя бойцы из КБД, Дагестана и Ставрополья сразятся на турнире ММА. Главный приз - Кубок губернатора края.

Битва начнется в 15:00 у главной сцены. От Ставрополя выступит мастер спорта по грэпплингу, шестикратный чемпион края по ММА, чемпион Юга России по рукопашному бою Иса Магомедов.

Турин планируется сделать ежегодным, сообщили в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU