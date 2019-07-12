Дмитрий Медведев и федеральные министры прибыли в Ставрополь
Темой рабочей поездки станут нацпроекты
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В Ставрополе приземлились премьер-министр Дмитрий Медведев и ряд федеральных министров. В числе делегатов министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр по делам СКФО Сергей Чеботарев, пишет «Newstracker».
Рабочая однодневная поезда посвящена выполнению национальных проектов.
Запланировано посещение ряда социальных и строящихся объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU