2019-07-12T12:37:21+03:00
Политика

Дмитрий Медведев и федеральные министры прибыли в Ставрополь

Темой рабочей поездки станут нацпроекты
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе приземлились премьер-министр Дмитрий Медведев и ряд федеральных министров. В числе делегатов министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр по делам СКФО Сергей Чеботарев, пишет «Newstracker».

Рабочая однодневная поезда посвящена выполнению национальных проектов.

Запланировано посещение ряда социальных и строящихся объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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