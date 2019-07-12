2019-07-12T12:45:52+03:00
Происшествия

В Дагестане врача признали виновным в смерти ребенка

И приговорили к условному сроку
Богдан РЕШЕТНИКОВ
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Заведующая детским инфекционным отделением центральной городской больницы дагестанского города Хасавюрта признана виновной в халатности, повлёкшей смерть ребёнка. Суд назначил ей наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

По версии следствия, в январе 2015 года в инфекционное отделение больницы в тяжелом состоянии поступил девятимесячный ребенок. Предварительно ему диагностировали «кишечную инфекцию неясной этиологии» и назначили лечение. Заведующая инфекционным отделением определяла тактику и корректировку лечения.

Медработник, не беря во внимание возможность, что состояние ребенка может ухудшиться, не выполнила стандарты оказания медицинской помощи и не оказала своевременную помощь пациенту. Вскоре состояние ребенка ухудшилось, мать перевела его в другое медучреждение. Несмотря на оказанную в этой больнице медицинскую помощь, ребенок скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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