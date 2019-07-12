НЛО убрали с трассы Невинномысска
Большая цилиндрическая конструкция вызвала бурю обсуждений в соцсетях
Фото: minenkov_ma
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Неопознанный объект свалился на трассу вблизи Невинномысска. Большая цилиндрическая конструкция стопорила движение. Глава Невинномысска Михаил Миненков отметил, что громадину с дороги уже убрали.
«Перевозчики! Крепите грузы, может и до трагедии довести», – призвал мэр промышленной столицы.
Объект активные пользователи соцсетей уже окрестили летающий тарелкой, пишет «Своё ТВ».
ИСТОЧНИК KP.RU