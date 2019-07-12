2019-07-12T13:33:14+03:00
Происшествия

НЛО убрали с трассы Невинномысска

Большая цилиндрическая конструкция вызвала бурю обсуждений в соцсетях
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: minenkov_maФото: minenkov_ma
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Неопознанный объект свалился на трассу вблизи Невинномысска. Большая цилиндрическая конструкция стопорила движение. Глава Невинномысска Михаил Миненков отметил, что громадину с дороги уже убрали.

«Перевозчики! Крепите грузы, может и до трагедии довести», – призвал мэр промышленной столицы.

Объект активные пользователи соцсетей уже окрестили летающий тарелкой, пишет «Своё ТВ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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