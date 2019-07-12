Двое чеченцев устроили тайное казино в Сибири

СЕГОДНЯ 13:33 2019-07-12T13:33:25+03:00

Им грозит четыре года колонии

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В Новом Уренгое уголовное дело в отношении двух уроженцев Чечни передадут в суд. Их подозревают организации подпольного казино (часть 2 статьи 171.2 УК РФ), передает пресс-служба Ямало-ненецкого автономного округа.

Свой бизнес они начали в 2017 году, поставив в квартире несколько автоматов. Для того, чтобы не быть замеченными, злоумышленники впускали к себе только проверенных людей.

- С декабря 2017 года по апрель 2018 года обвиняемые в качестве ставок приняли от посетителей более 600 тыс. рублей. В апреле 2018 года деятельность клуба была пресечена сотрудниками полиции. Изъято 11 игровых автоматов, - сказано в сообщении ведомства.

За проведение нелегальных азартных игр мужчинам грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU