2019-07-12T15:00:58+03:00
Общество

На видео попал бык, который отпугнул бездомных и кошек от мусорного бака в Дагестане

Антон ШАПОВАЛОВ
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На видео попал бык, который отпугнул бездомных и кошек от мусорного бака в ДагестанеНа видео попал бык, который отпугнул бездомных и кошек от мусорного бака в ДагестанеФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
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В социальных сетях появилось видео, как огромный бык роется в мусорном баке в Дагестане. Зверь, перекинув корпус, ел объедки и никого не трогал. Люди спокойно снимали происходящие на телефон, мимо проезжали автомобили.

- Ничего необычного, обычный день в Махачкале, - добавил пользователь Instagram.

Пользователи шутят, что бык отпугнул местных бездомных и других животных. Однако у зверя сложились дружественные отношения с котами: он позволил им есть остатки с земли.

- Скоро на рынке. Вкусное, свежее, экологически чисто мясо! - отметил оператор.

Бык разогнал бомжей и кошек в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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