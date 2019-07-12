На видео попал бык, который отпугнул бездомных и кошек от мусорного бака в Дагестане
В социальных сетях появилось видео, как огромный бык роется в мусорном баке в Дагестане. Зверь, перекинув корпус, ел объедки и никого не трогал. Люди спокойно снимали происходящие на телефон, мимо проезжали автомобили.
- Ничего необычного, обычный день в Махачкале, - добавил пользователь Instagram.
Пользователи шутят, что бык отпугнул местных бездомных и других животных. Однако у зверя сложились дружественные отношения с котами: он позволил им есть остатки с земли.
- Скоро на рынке. Вкусное, свежее, экологически чисто мясо! - отметил оператор.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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