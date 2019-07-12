2019-07-12T16:25:34+03:00
Политика

Министр здравоохранения РФ о медицине Ставрополья: "Вы выжали максимум"

Вероника Скворцова сообщила о поддержке проекта строительства онкоцентров в крае на федеральном уровне
Полина ШАПОШНИКОВА
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Прибывшая в Ставрополь в составе правительственной делегации министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова осталась довольна развитием медицины в регионе:

- Ваш диспансер (Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер - Ред. ) работает прекрасно. Из тех ресурсов, которые у вас есть, вы фактически выжали максимум. Поэтому мы поддержали ваш проект (по строительству нового корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера на 600 посещений в смену -ред.), одобрили включение в федеральный проект по развитию онкологии. Очень надеемся, что все будет четко и в срок выполнено. Защищаем в бюджете средства на ваш диспансер.

Министр заявила, что планирующиеся 5 онкоцентров в крае создадут единую скоординированную систему: «Мы фактически создаем кардиологический контур, онкологический, чтобы ни один больной не выходил из этой системы».

Министр здравоохранения СК Виктор Мажаров рассказал, как в крае развивается медицина

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ИСТОЧНИК KP.RU

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