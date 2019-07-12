2019-07-12T15:23:23+03:00
Политика

Дмитрий Медведев о Ставрополе: «У вас неплохие дороги»

Премьер-министр оценил развитие городской инфраструктуры
Полина ШАПОШНИКОВА
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Дмитрий Медведев и Владимир Владимиров.Дмитрий Медведев и Владимир Владимиров.
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Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, находящийся с рабочей поездкой в Ставропольском крае, посетил Ставрополь. Вместе с членами российского Правительства, губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым он осмотрел объекты жилого комплекса «Российский».

Здесь Премьер-министру был представлен новый подход в развитии социальной и инженерной инфраструктуры. В числе первых объектов нового микрорайона: детский сад, школа, новая улица – Российский проспект, строительство которого продолжается.

Как подчеркнул Владимир Владимиров, это является результатом реализации сразу нескольких нацпроектов на одной конкретной площадке.

Дмитрий Медведев позитивно оценил динамику происходящих в Ставрополе перемен.

– У вас неплохие дороги, сейчас сам проехал и увидел, какие перемены к лучшему произошли, – отметил премьер-министр в диалоге с жителями этого района города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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