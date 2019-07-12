Дмитрий Медведев о Ставрополе: «У вас неплохие дороги»
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, находящийся с рабочей поездкой в Ставропольском крае, посетил Ставрополь. Вместе с членами российского Правительства, губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым он осмотрел объекты жилого комплекса «Российский».
Здесь Премьер-министру был представлен новый подход в развитии социальной и инженерной инфраструктуры. В числе первых объектов нового микрорайона: детский сад, школа, новая улица – Российский проспект, строительство которого продолжается.
Как подчеркнул Владимир Владимиров, это является результатом реализации сразу нескольких нацпроектов на одной конкретной площадке.
Дмитрий Медведев позитивно оценил динамику происходящих в Ставрополе перемен.
– У вас неплохие дороги, сейчас сам проехал и увидел, какие перемены к лучшему произошли, – отметил премьер-министр в диалоге с жителями этого района города.
ИСТОЧНИК KP.RU