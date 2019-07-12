Вице-премьер Ингушетии ушёл в отставку
Временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял отставку вице-премьера республики и главного помощника бывшего главы Юнус-Бека Евкурова. Багаудин Оздоев, по сведениям источников «КП - Северный Кавказ» подал в отставку после совещания у нового руководителя республики.
— Оздоев действительно освобождён от должности. Махмуд-Али принял отставку, приказ уже выпущен, — сообщил источник.
Напомним, что Оздоев в региональном правительстве курировал сферу строительства и ЖКХ. Во время совещания, ставшего последним для вице-премьера, новый глава потребовал усилить контроль возводимыми объектами и строительством. Более того, он предложил вывести отдел архитектуры и градостроительства и надзорных структур из состава профильного министерства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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