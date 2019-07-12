2019-07-12T15:52:53+03:00
Происшествия

В Пятигорске без вести пропал 53-летний мужчина

В последний раз он выходил на связь 10 мая
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: пресс-служба СКР по СКФото: пресс-служба СКР по СК
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Следователи Пятигорска ведут доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 53-летнего Андрея Курилова. 10 мая 2019 года мужчина последний раз поговорил с родственниками. После этого о его судьбе ничего неизвестно.

Мужчине на вид около 60 лет, он худощавого телосложение, средний рос, прямой острый нос, тонкие губы, седые короткие волосы, есть очки, на левой руке татуировка.

В день исчезновения был одет в спортивные штаны, белую рубашку, белые кроссовки, черную бейсболку.

Всех, кто располагает сведениями о судьбе пропавшего, просят позвонить по телефону: 8(8793)33-21-42, или на короткие номера 02, (102), сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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