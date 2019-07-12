В парке Ставрополя не знают, откуда взялся на аллее черный Range Rover

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-12T18:37:01+03:00

В администрации парка пообещали разобраться с водителем, который незаконно ездил по территории объекта

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Администрация парка Победы разберется с водителем, разъезжавшим по аллеям на иномарке.

Очевидцы опубликовали ролик, на котором чёрный Range Rover катался между людьми и велосипедистами. Как пишет «Победа 26», иномарка попавшая на видео проехала в парк незаконно. Некоторые машины действительно имеют право проезда в парк, но для этого у них должны быть специальные пропуска.

Потрясающий по наглости проезд внедорожника в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU