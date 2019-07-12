"Визит премьера на Ставрополье - это сигнал элитам "

СЕГОДНЯ 17:16 2019-07-12T17:16:36+03:00

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Руководитель филиала ФоРГО в Ставрополе Геннадий Косов прокомментировал повестку рабочего визита премьер-министра в Ставрополь.

- Приезд первых лиц в любой российский регион - всегда значимое событие, - говорит Косов. - Как правило, они бывают по нескольким большим поводам: или все плохо, накопился клубок неразрешимых проблем, или в регионе есть позитивных опыт, который можно транслировать на федеральный уровень. Краю есть что показать в плане реализации национальных проектов, есть положительный опыт. Так, Медведев посетил микрорайон "Российский" и позитивно оценил качество дорог и в целом перемены, которые произошли в городе. Это можно трактовать как позитивную оценку реализации в Ставропольском крае проекта «Комфортная городская среда». Визит премьера с большой делегацией вице-премьера и профильных министров в край, с одной стороны, сигнал федеральным и региональным элитам о поддержке губернатора, с другой стороны, возможность прямого диалога на месте о проблемах на Ставрополье, возможных вариантах их решения, о перспективах социально-экономического развития в крае. Попадание в федеральную информационную повестку с позитивным содержанием способствует формированию позитивного имиджа региона. Это, несомненно, сказывается на его привлекательности в аграрно-промышленной, туристически-рекреационной, курортно-оздоровительной сферах.

12 июля в Ставропольский край с рабочим визитом прибыл глава российского правительства Дмитрий Медведев с большой делегацией федеральных министров. Они посетили ряд социальных и строящихся объектов и обсудили реализацию национальных проектов в Ставропольском крае по поручения Президента Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU