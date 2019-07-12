2019-07-12T17:35:33+03:00
Общество

Видео с танцующим лезгинку новым главой Ингушетии вызвало резонанс в соцсетях

Махмуд-Али оторвался на празднике и стал героем забавного ролика [видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Махмуд-Али Калиматов стал героем популярного видео в соцсетях. Фото: кадр видеоМахмуд-Али Калиматов стал героем популярного видео в соцсетях. Фото: кадр видеоФото: Социальные сети
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Махмуд-Али Калиматов меньше месяца назад занял должность врио главы Ингушетии, но уже успел порадовать местных жителей. Врио руководителя республики стал героем резонансного видео, станцевав лезгинку.

Новый глава Ингушетии станцевал лезгинку.

Большинству местных жителей ролик понравился. Люди радовались, что новый лидер чтит традиции Кавказа и находится в неплохой физической формы — отплясывает Калиматов, как молодой.

Не обошлось без ложки дёгтя — некоторые пользователи стали укорять нового главу за праздность заметив, что «не успел Калиматов сесть в кресло главы, как уже отплясывает с женщинами».

Впрочем, оказалось, что видео — старое. Усов у Махмуд-Али Калиматова уже нет. А значит и злые языки трудились напрасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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