Как ставропольцам вернуть налоги онлайн?

СЕГОДНЯ 17:37 2019-07-12T17:37:59+03:00

В Сбербанке рассказали, где и как его клиенты могут подключиться к полезному сервису

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Сбербанк предоставляет своим клиентам онлайн-сервис «Возврат налогов». В подразделениях ПАО Сбербанк в Ставрополе, Изобильном, Рыздвяном, Красногвардейском, Новоалександровске клиент может получить консультацию и возможность подключиться к сервису «Возврат налогов».

Данная функция позволяет быстро и без труда вернуть налоговый вычет. Каждого клиента проинструктирует налоговый консультант, который объяснит, какие необходимо собрать документы. Он также поможет заполнить налоговую декларацию, необходимую для получения вычета. После этого останется лишь подать документы в Федеральную налоговую службу, сделать это можно как самостоятельно, так и с помощью кабинета ФНС.

Отметим, что средства будут возращены на карту Сбербанка или любого другого банка. Согласно Налоговому кодексу граждане России имеют право на получение налогового вычета в следующих случаях: за покупку жилья в ипотеку, при оплате обучения или лечения, при страховании жизни, внесении взносов в Негосударственный Пенсионный Фонд, а также при осуществлении инвестиционной деятельности.

Всё, что нужно сделать, - это обратиться в офисы банка или зайти на промо-страницу на сайте Сбербанка, кликнуть на кнопку «Вернуть налоги», оставив свои контактные данные.

- Благодаря сервису Сбербанка клиенту не нужно тратить время на заполнение налоговых деклараций. Клиенту достаточно обратиться в Банк для подключения сервиса или оставить заявку на сайте - с ним свяжется личный консультант для уточнения деталей, после чего сам заполнит декларацию. После завершения налоговой проверки клиент получит деньги на карту, - рассказывает Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Алексей Чванов. - Наиболее популярный повод для возврата налогов – это вычет процентов по ипотеке и имущественный вычет. Проектируя новые сервисы, Сбербанк руководствуется пониманием реальных потребностей клиентов. Мы работаем на финансовое благополучие клиентов и помогаем им осознанно управлять своими финансами.

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ИСТОЧНИК KP.RU