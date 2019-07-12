В Чечне сменят название родового села Кадырова
Глава республики говорил, что сельчане предлагали ему эту идею раньше, но он отказывался
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В Чечне парламент принял решение сменить название родового села главы республики Размана Кадырова с Центароя на Ахмат-Юрт. Название села свяжет его с первым президентом Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым.
Спикер республиканского парламента Магомед Даудов сообщил, что результаты никто из голосующих не был против переименования.
Рамзан Кадыров сказал, что сельчане и раньше предлагали переименовать Центарой, но он отказывался.
Первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров погиб во время теракта 9 мая 2004 года на стадионе "Динамо" в Грозном.
ИСТОЧНИК KP.RU