В Чечне сменят название родового села Кадырова

СЕГОДНЯ 18:59 2019-07-12T18:59:04+03:00

Глава республики говорил, что сельчане предлагали ему эту идею раньше, но он отказывался

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В Чечне парламент принял решение сменить название родового села главы республики Размана Кадырова с Центароя на Ахмат-Юрт. Название села свяжет его с первым президентом Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым.

Спикер республиканского парламента Магомед Даудов сообщил, что результаты никто из голосующих не был против переименования.

Рамзан Кадыров сказал, что сельчане и раньше предлагали переименовать Центарой, но он отказывался.

Первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров погиб во время теракта 9 мая 2004 года на стадионе "Динамо" в Грозном.

ИСТОЧНИК KP.RU