2019-07-12T19:08:24+03:00
Политика

Глава Ингушетии вернет в республику архитекторов

На вакантные должности будет объявлен конкурс
Полина ШАПОШНИКОВА
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Виро главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что республике не хватает кадров. Он планирует восполнить кадровый дефицит узких специалистов в сфере экономики. Особенно это касается архитекторов.

Должности чиновники будут занимать на конкурсной основе.

-Мы готовы способствовать возвращению наших специалистов, работающих в регионах России и за рубежом, в республику – говорит Калиматов.

Назначенный врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов приступил к обязанностям 26 июня и сообщил, что увольнять никого сразу не планирует. Но уже 11 июля пост первого вице-премьера Ингушетии оставил Багаудин Оздоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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