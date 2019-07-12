Глава Ингушетии вернет в республику архитекторов
На вакантные должности будет объявлен конкурс
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Виро главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что республике не хватает кадров. Он планирует восполнить кадровый дефицит узких специалистов в сфере экономики. Особенно это касается архитекторов.
Должности чиновники будут занимать на конкурсной основе.
-Мы готовы способствовать возвращению наших специалистов, работающих в регионах России и за рубежом, в республику – говорит Калиматов.
Назначенный врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов приступил к обязанностям 26 июня и сообщил, что увольнять никого сразу не планирует. Но уже 11 июля пост первого вице-премьера Ингушетии оставил Багаудин Оздоев.
ИСТОЧНИК KP.RU