Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Ставрополья: «Вы – наш большой сад»

СЕГОДНЯ 19:45 2019-07-12T19:45:40+03:00

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Губернатор края Владимир Владимиров рассказал премьеру, как реализуются нацпроекты в регионе. К 2021 году в рамках проекта «Демография» будет создано 3500 мест для малышей до 3 лет. Планируется построить 28 детсадов.

Согласно задачам нацпроекта «Образование», в крае построят 5 школ, 2 из них откроются в этом году. Кстати, премьер-министр Дмитрий Медведев остался доволен ходом строительства жилищных и социальных объектов Ставрополя.

– Вполне благоприятное впечатление– отметил глава российского Правительства.

Подняли и тему жатвы на Ставрополье. Владимиров отметил, что убрано уже больше 80% посевной площади. Урожайность на уровне прошлого года, но качество зерна повысилось.

Премьер-министр затронул тему перспектив развития садоводческой отрасли Ставрополья в свете изменений налоговой политики.

– Хотел бы напомнить: вчера я сообщил, что принято решение об уменьшении ставки налога на добавленную стоимость с 20 до 10% по плодово-ягодным культурам. Вы – наш большой сад. Это должно садоводам в конечном счёте помочь закладывать большее количество садов и бóльшие урожаи получать, выращивать больше плодов, которые будут поставляться на наш рынок, – отметил Дмитрий Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU