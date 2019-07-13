В Дагестане задержали двух мужчин по подозрению в пособничестве террористам

СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-13T10:00:19+03:00

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Сотрудники ФСБ и МВД по Дагестану задержали двух мужчин, которых проверят на причастность к делам ИГ*. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- По месту его проживания обнаружены и изъяты газовый пистолет ПСМ ИЖ-78, переделанный под стрельбу боевыми патронами, с четырьмя патронами, а также граната РГД, - сказано в сообщении.

Против задержанных возбудили уголовное дело по первой части 222 статьи (незаконное хранение оружия и боеприпасов). Если подтвердится факт пособничества терроризму, молодым людям грозит первая часть 205 статьи и первая часть 282 статьи.

*ИГ – запрещенная в России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU