2019-07-13T10:51:55+03:00
Происшествия

В Ингушетии мужчины не дождались пенсии и украли ее в почте

Теперь им придется нести уголовную ответственность
Антон ШАПОВАЛОВ
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Карабулакский райсуд в Ингушетии приговорил местную банду к восьми годам строгого режима. Их обвиняют в разбойном нападении на почту, передает пресс-секретарь Прокуратуры республики.

Суд счел фигурантов уголовного дела виновными по четвертой части 162 статьи и второй части 222 статьи. Мужчинам придется отбывать наказание восемь лет.

- Установлено, что шестеро мужчин, вооруженных автоматом Калашникова, тремя пистолетами системы Макарова, пистолетом системы ТТ, гранатами Ф-1 и РГН, в феврале 2019 года совершили разбойное нападение на работников отделения почтовой связи в Карабулаке, - сказано в сообщении.

Угрожая расправой, мужчины похитили 400 тысяч рублей, которые предназначались для выплаты пенсии. К месту происшествия подъехали сотрудники ЧОП, одного из них ранили.

Совсем скоро всех участников банды, кроме одного, задержали. Успел скрыться тот самый мужчина, который подстрелил сотрудника ЧОП. Его объявили в международный розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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