Камеры засняли, как маршрутчики устроили драку прямо на ставропольской дороге
На одной из улиц Невинномысска развернулась странная баталия, причины которой не знает никто. Двое маршрутчиков начали друг друга подрезать и в итоге вышли из своих салонов, чтобы разобрать проблему.
Как уверяет автор ролика, мужчины были очень шумными: кричали, матерились и заставляли других их подгонять.Этого не слышно на видео, потому что оператор в итоговой версии выключил звук.
Комментаторы тоже недовольны произошедшим.
- Опять они свирепствуют. Разве нельзя потом разобраться и по-человечески?
- Загородили дорогу, животные...
- Странные люди.
В Невинномысске водители устроили потасовку прямо на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU