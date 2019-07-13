2019-07-13T12:08:25+03:00
Общество

Камеры засняли, как маршрутчики устроили драку прямо на ставропольской дороге

Зачинщики сами успокоились
Антон ШАПОВАЛОВ
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На одной из улиц Невинномысска развернулась странная баталия, причины которой не знает никто. Двое маршрутчиков начали друг друга подрезать и в итоге вышли из своих салонов, чтобы разобрать проблему.

Как уверяет автор ролика, мужчины были очень шумными: кричали, матерились и заставляли других их подгонять.Этого не слышно на видео, потому что оператор в итоговой версии выключил звук.

Комментаторы тоже недовольны произошедшим.

- Опять они свирепствуют. Разве нельзя потом разобраться и по-человечески?

- Загородили дорогу, животные...

- Странные люди.

В Невинномысске водители устроили потасовку прямо на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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