Мужчина из Дагестана собирает милостыню на вторую супругу

СЕГОДНЯ 12:57 2019-07-13T12:57:25+03:00

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В Кизляре местный житель решил собрать себе деньги на вторую супругу. Для этого он соорудил из пластиковой бутылки урну для сбора и прикрепил к ней лист с надписью "на вторую жену".

Судя по фотографии, мужчина привлек внимание общественности к своей проблеме, но недостаточно. Монет, конечно, много, но на них можно разве что устроить небольшой ужин в кафе.

Некоторые пользователи посмеялись над проделками дагестанца. Однако у многих остался вопрос: а правильно ли это? Из-за этого в комментариях разразился скандал.

ИСТОЧНИК KP.RU