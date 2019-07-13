Мужчина из Дагестана собирает милостыню на вторую супругу
Люди, в основном женщины, дают ему деньги
Мужчина из Дагестана собирает милостыню на вторую супругуФото: СОЦСЕТИ
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В Кизляре местный житель решил собрать себе деньги на вторую супругу. Для этого он соорудил из пластиковой бутылки урну для сбора и прикрепил к ней лист с надписью "на вторую жену".
Судя по фотографии, мужчина привлек внимание общественности к своей проблеме, но недостаточно. Монет, конечно, много, но на них можно разве что устроить небольшой ужин в кафе.
Некоторые пользователи посмеялись над проделками дагестанца. Однако у многих остался вопрос: а правильно ли это? Из-за этого в комментариях разразился скандал.
ИСТОЧНИК KP.RU
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