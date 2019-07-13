64-летний педофил изнасиловал 7-летнего ребенка в Дагестане
Его приговорили к 13 годам тюрьмы
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В Магарамкентском районе Дагестана вынесли приговор 64-летнему местному жителю, который, по версии следствия, надругался над семилетней девочкой. Ему вменяли четвертую часть 132 статьи УК РФ (насилие сексуального характера в отношении лица младше 14 лет), передает пресс-служба СКР по Дагестану.
Как говорят в ведомстве, в феврале этого года мужчина заманил семилетнюю девочку во двор. Там он изнасиловал её, воспользовавшись «беспомощным состоянием». Теперь он будет отбывать 13 лет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU
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