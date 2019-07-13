2019-07-13T14:31:59+03:00
Экономика

Сын Керимова завладел акциями «Сбербанка»

Ему досталось 49 процентов ценных бумаг
Антон ШАПОВАЛОВ
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Сын бизнесмена Сулеймана Керимова купил долю в компании, которой ранее полностью владел Сбербанк. Керимов-младший теперь распоряжаются 49 процентами акций фирмы, сделка осуществлена через компанию «Грандеко». Пока что никто не комментировал это соглашение.

«Грандеко» принадлежит Керимову на 99,5 процентов. Остальные полпроцента во владении генерального директора Игоря Дегтярева. Собственникам «Грандеко» принадлежит махачкалинский аэропорт и «Национальная сеть».

Компания, чьи акции купил Керимов, создали в 2010 году, это до сих пор дочерняя фирма Сбербанка. Она была зарегистрирована в Дербенте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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