«Руку можно сохранить!»: новые прогнозы врачей о состоянии 7-летней девочки из Ингушетии
Лечащий врач семилетней девочки из Ингушетии, которую избила тетя-опекунша, Александр Брянцев считает, что они смогут не прибегать к ампутации правой руки. О словах специалиста рассказал Адам Бузуртанов, зампостпреда республики при президенте России.
- Состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки, - цитирует Брянцева Бузуртанов.
Напомним, здоровье семилетнего ребенка спасают уже больше недели. Девочку привезли в больницу Назрани с множественными травмами. Ребенку уже спасли левую руку, а за правую все ещё борются.
Следственный комитет заинтересовался делом. Первой подозреваемой стала тетя Мака Ганиева, которая объясняет травмы ребенка тем, что она сама прыгала в свежий борщ и канализационную яму. Её задержали и арестовали.
Позже стало известно, что у Ганиевой давным-давно были проблемы с законом. Втайне ото всех она била мужа ножом, а её дети выросли умственно отсталыми.
ЧИТАЙ ТАКЖЕ
Женщина из Ингушетии, измывавшаяся над семилетней девочкой, издевалась и над своим мужем.
С супругом она познакомилась в изоляторе (подробнее).
ЕЩЁ ПО ТЕМЕ
«Врачи стараются, но без изменений»: 7-летняя девочка из Ингушетии до сих пор в реанимации
Истерзанная девочка из Ингушетии пока что остается в реанимации московской больницы, передает уполномоченный по правам ребёнка при главе региона Зарема Чахкиева (подробности).
"Била ремнем и газовым шлангом": что садистка из Ингушетии рассказала суду об издевательствах над племянницей
Мака Ганиева в суде вела себя нервно. Закрывала лицо руками, вытирала слезы. Она продолжила отрицать, что издевалась над своей 7-летней племянницей, но кое в чем все же созналась: девочку наказывала, била ремнем и даже газовым шлангом (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ингушетия»