2019-07-13T16:53:22+03:00
Общество

«Руку можно сохранить!»: новые прогнозы врачей о состоянии 7-летней девочки из Ингушетии

Специалисты говорят, что кровоснабжение руки улучшилось
Антон ШАПОВАЛОВ
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«Руку можно сохранить!»: новые прогнозы врачей о состоянии 7-летней девочки из Ингушетии«Руку можно сохранить!»: новые прогнозы врачей о состоянии 7-летней девочки из ИнгушетииФото: СОЦСЕТИ
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Лечащий врач семилетней девочки из Ингушетии, которую избила тетя-опекунша, Александр Брянцев считает, что они смогут не прибегать к ампутации правой руки. О словах специалиста рассказал Адам Бузуртанов, зампостпреда республики при президенте России.

- Состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки, - цитирует Брянцева Бузуртанов.

Напомним, здоровье семилетнего ребенка спасают уже больше недели. Девочку привезли в больницу Назрани с множественными травмами. Ребенку уже спасли левую руку, а за правую все ещё борются.

Следственный комитет заинтересовался делом. Первой подозреваемой стала тетя Мака Ганиева, которая объясняет травмы ребенка тем, что она сама прыгала в свежий борщ и канализационную яму. Её задержали и арестовали.

Позже стало известно, что у Ганиевой давным-давно были проблемы с законом. Втайне ото всех она била мужа ножом, а её дети выросли умственно отсталыми.

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С супругом она познакомилась в изоляторе (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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